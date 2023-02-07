針對全球人壽前董事徐乃成與董事長彭騰德雙方的民事官司，一審判決彭騰德敗訴。全球人壽表示，該案為董事長的私人事務，據悉已經上訴，判決尚未確定，且與公司經營無關，財務業務及保戶權益均不受影響，營運一切正常。