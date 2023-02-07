《金融》董座民事官司 全球人壽：私人事務 不影響營運 15:082023/02/07 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 針對全球人壽前董事徐乃成與董事長彭騰德雙方的民事官司，一審判決彭騰德敗訴。全球人壽表示，該案為董事長的私人事務，據悉已經上訴，判決尚未確定，且與公司經營無關，財務業務及保戶權益均不受影響，營運一切正常。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《電子零件》康舒董座：Q1營運個位數衰退 全年雙位數成長 《半導體》昇陽半導體1月營收近7月低 Q1營運估有撐 權證市場焦點－玉晶光 今年營收帶勁 #全球人壽 #事務 #營運 #騰德 #民事 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《其他股》必應Q1營運仍有高檔水準 股價衝3年高點 11:382023/02/07 財經 《金融》拒付千萬美元酬金誠信遭質疑 全球人壽董座一審敗訴 14:082023/02/07 財經 雙利多 食品廠今年營運看俏 04:102023/02/06 產業特刊 權證市場焦點－王品 春節營運火 04:102023/02/07 證券．權證 《半導體》景碩1月營收近23月低 外資估Q1營運觸底 07:472023/02/07 財經 創意世芯營運續旺 法人喊買 04:102023/02/06 證券．權證 遭控放任小孩噪音擾鄰 隋棠竟回「你們早點起床」嗆辣對話曝光 07:492023/02/07 娛樂 《紐時》：氣球事件前美機密報告曾警告空中間諜活動威脅 20:522023/02/06 兩岸 《熱門族群》H1營運遇逆風 外資砍價ABF載板三雄 12:582023/02/06 財經 德微 下半年營運衝 04:102023/02/05 證券．權證 《熱門族群》1月營收雙增 信邦、貿聯-KY今年營運戰新高 13:182023/02/07 財經 《其他電子》ASML及Tesla助攻 貿聯-KY今年營運逐季攀高 09:182023/02/06 財經 陸出境旅遊團試點恢復 國外航空公司增加中國航線 13:022023/02/06 兩岸 法人按讚 漢唐、家登權證強 04:102023/02/07 證券．權證 雜誌精選》跨海直擊一場輸不起的能源轉型戰 德國典範如何做到？ 07:002023/02/07 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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