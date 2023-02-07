好市多的商品無奇不有，前陣子爆紅的戶外遮陽亭，意外釣出許多有錢人購買，一名網友分享，本周黑鑽優惠中，原價 8萬2439元的戶外遮陽亭，特價減1萬2000元，只要7萬0439元就可入手，再度掀起討論，不少網友留言直呼，特價以後感覺會有房東入手，以後頂樓加蓋可能都長這樣；不過，實際到官網查詢發現這款遮陽亭已缺貨。

一名網友今在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上分享好市多黑鑽優惠，前陣子在網路上引起討論的「戶外遮陽亭」也有優惠，原價本來要8萬2439元，本周特價只要7萬0439元，狂省1萬2000元，特價消息曝光後，再度掀起網友討論。

不少人留言說，感覺這波特價應該會有不少房東入手，接下來就等著在租屋網站上看到這款「最狂頂樓加蓋」，「感覺台灣的房東會買，然後裝一台冷氣就會當雅房出租」、「租，頂樓加蓋美雅房、四面採光、雙出口、大坪數好利用」、「感覺露營區可能會看到這棟」。

曾經買過的民眾分享說，這款遮陽亭是真的蠻大的，採光也很好，但是會漏風，且颱風來會不會飛走也是問題，如果房東拿來當雅房出租，租客冬天可能會冷到透心涼。

而《中時新聞網》編輯實際到好市多官網查詢發現，這款巨大無比的戶外遮陽亭目前已經缺貨，且官網上的價格也更正為10萬6659元。比起特價的價格多了3萬2313元。