台北市長蔣萬安今天拍板準公共托育補助加碼1000元。（北市社會局提供／楊亞璇台北傳真）

家長有福了！台北市長蔣萬安選前喊出提高托育補助，今天於市政會議拍板加碼提高準公共化托嬰中心補助，由4000元提高至5000元，預估有5837人受惠，市府預估將追加預算7000萬元，待議會通過後，最快於下半年上路。

為減低家長托育負擔，蔣萬安今天在市政會議裁示，針對準公共托嬰中心及居家托育人員之兒童，市府再加碼友善托育補助1000元，從原本每月4000元提高為每月5000元，第2胎以上兒童則自每月6000元提高為每月7000元，盼讓台北的父母都能感受市府友善托育的努力，父母放心生、市府協力安心養。

若以台北市準公共化托嬰中心平均學費2萬2500元估算，家長將獲得中央8500元補助，加上北市府補助從4000元提高到5000元，原先家長要負擔10000元，減低負擔至9000元，1年可省1.2萬元；保母費用則可降至6000到7500元，共計約有5837人受惠，須追加預算約7000萬元，將於4月議會開議後送追加預算。

另外，中央自今年1月起，針對托育補助，取消現行綜合所得稅申報核定稅率20％、家庭年淨所得超過121萬元家庭不得請領的規定，北市社會局也跟進中央，針對公辦民營托嬰中心（大公托）、社區公共托育家園（小家園）、準公共化托嬰中心及準公共居家托育人員（保母）取消排富政策。

針對加碼準公共化托嬰中心、保母補助及取消排富政策，社會局將一併修改「台北市友善托育補助實施計畫」，並於4月議會開議後立即送議會審查，拚下半年上路。至於公托跟私托費用補助，社會局表示，會依照市長施政方針，持續進行研擬。