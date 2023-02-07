前副總統陳建仁接下新閣揆，引發各界對2024的聯想。前總統陳水扁表示，陳建仁是否會成賴清德未來總統初選的競爭對手？這感覺其實從陳入黨時就有嗅到，也會聯想到是否會「卡賴」；至於賴的副手人選，陳水扁認為駐美代表蕭美琴並非首選，反而是文化部前部長鄭麗君還更有可能。此說法引熱議，不少網友想起鄭2013年曾質疑台電「藏電」的往事，紛紛表示驚恐。

陳水扁昨（6）日接受資深媒體人黃光芹專訪指出，從陳建仁先前接受入民進黨邀請，又擔任蔡英文之友會的榮譽總會長，可看出有政治意涵，一定有其目的。至於外界質疑，陳建仁是否會成為賴清德2024總統初選的競爭對手？陳水扁表示，從陳建仁入黨時就有嗅到這感覺，也會聯想到是否會「卡賴」，但蔡有這種想法其實沒有對跟錯。

針對近日頻傳蕭美琴有望在2024總統大選搭檔賴清德？陳水扁則坦言，他不認為蕭美琴是第一人選，鄭麗君的機率反而還比較高。陳水扁分析，鄭對外發言都非常得體，沒有什麼爭議，也是過去他任內最年輕閣員，做過文化部長等等，條件都很好不會輸給蕭，「但最重要的還是要由總統候選人決定。」

陳水扁的說法引發熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「誰說鄭麗君沒爭議？台電藏的電找到了沒？現在缺電和當年開記者會的她沒有關係嗎？」「鄭麗君說台電藏電耶」、「台灣人很健忘的，多少人記得鄭麗君曾指控台電藏電？」「鄭麗君當副總統，台電情何以堪？」「相信阿珍的話：阿扁就算死翹翹了嘴吧還會動」。

綜合過去媒體報導資料顯示，現為中華文化總會副會長的鄭麗君、監察委員田秋堇，於2013年擔任民進黨立委期間，曾召開「核四停建、不會缺電」記者會，由鄭指控台電做假帳，先高估電力需求，過度投資電廠；再低估供電能力，欺騙人民沒有核四，台灣會缺電。她說，台電隱匿資訊大藏私房電，國會如果再給錢就等於把新台幣扔到垃圾廠，花錢買核災。爾後，「台電藏電」就常成為民進黨主張台灣不缺電的原因，甚至成為「2025非核家園」的政策論述基礎。