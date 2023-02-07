國民美食雞排越來越貴，買一片可以買一個便當吃，一名網友日前打開外送平台點餐，發現一片雞排打折後95元，加上外送費，等於一片雞排要145元，感嘆買不下去。

原PO日前在臉書「爆怨公社」發文，「我知道嫌貴吃不起就別吃，但雞排賣95元，外加50元外送費，實在讓我買不下去」，從原PO貼出的外送平台截圖可見，雞排原價106元，特價95元，加上外送費50元，光買一片雞排就要花145元，而原PO又加點一份甜不辣42元，總計要花187元。

原PO在家叫外送，看到一片雞排加上50元外送費，一單要花145元，實在買不下去。(翻攝自爆怨公社)

網友們看到吃一片雞排要145元，紛紛留言：「要我，寧可自己出去買」、「窮就要認命，自己出去買就好了」、「沒錢沒有資格懶惰」、「95塊不如吃便當」、「外送費真的越來越貴」，還有網友發現盲點「買不起還加點甜不辣幹嘛」。

但有人表示，這價格其實還好，「外送費50元通常要4公里起跳，一去一回加等餐時間，50元外送費我覺得滿便宜」、「過完年，一開工雞排廠商就通知漲價了、現在利潤是真的很薄」、「現在雞肉漲成什麼鬼樣，自己去看看吧」、「如果外面下雨又很冷，我真的覺得多50（元）沒有什麼，太貴真的不要吃了，傷荷包」、「胖達抽34%，嫌貴還是親自去買吧」。