全球疫情趨緩，加上國內疫苗施打普及，目前疫情已經朝向穩定可控方向發展；不過疫情衝擊航空業甚巨，預料2025年才能恢復至疫前水準。

民航局副局長林俊良今（7）日受訪表示，去年10月13日放寬入境檢疫等措施，12月10日再取消入境人數限制，預計可以改善航空客運低迷情況。至於未來客運量恢復可期，主要是目前疫情已經朝穩定可控方向發展，全球許多國家已經開始解封，包括歐美大幅開放、亞洲緩進開放，逐漸回歸正常生活，穩健推估有定期飛航對外航班的台北、台中及高雄機場今年國際及兩岸航線客運量可望恢復到疫情前也就是2019年的35％，明年可達疫情前70％，2025年可恢復到疫情前水準。

元宵節已過，等於今年已經過了春節，林俊良比較去年跟前年客運量，國際線的部分，去年國際線含兩岸載客數已經達到578萬人次，比前年2021年疫情最嚴重時多了465％，等於是5倍成長；國內線去年也達到971萬人次，比前年多出48％，等於是1.5倍成長。

另外春節期間國際線總共飛了5183個航班、載運將近100萬人次，單日來看又以收假前的1月28日桃園機場8.4萬人次旅客量最高。

另外在地勤人力缺口方面，林俊良指出，民航局與地勤單位都有密切關注，當然希望能隨著運量逐漸回復，地勤的人力也能隨著航班應變。日前華航的個資流出事件，也是民航局關切重點，對於旅客的個資保護在個資法內已有規範，中央主管機關會針對運輸業檢視。