土耳其南部與敘利亞接壤地區6日清晨遭遇芮氏規模7.8級、深度僅17.9公里的極淺層大地震，後續又發生數百起餘震，估計光是在土耳其，就造成超過5千6百棟建築物倒塌。鄰國敘利亞災情也十分危急，甚至傳出醫療系統不堪負荷，醫生必須放棄部分重傷患的不幸消息。

根據英國廣播電台（BBC）報導，一名任職於敘利亞北部伊德利布省（Idlib）阿什發醫院（al-Shifa Hospital）的醫師伊斯拉姆（Shajul Islam）表示，他從未看過如此大規模死傷，光是在他工作的醫院就有3、4百名傷患湧入，但病床根本不夠，只能讓2、3名病患共用一張床。

而身為一位醫生，伊斯拉姆理應盡可能搶救生命，但眼前傷患人數實在太多，於是他和同事不得不扮演「劊子手」，放棄部分存活機率較小的患者。「我拔掉部分傷患的呼吸器，讓其他更有機會的人活下去。我們這些醫生就站在醫院門口，決定哪些病患可以得救。」

土耳其、敘利亞6日發生芮氏規模7.8級強震，造成重大傷亡。圖為敘利亞一名男子正在醫院外尋找親友遺體。（圖／美聯社）

除了無數傷者仍埋在瓦礫堆下，等待救援，部分地區也因為強震導致供電中斷，甚至下起大雨，災民只能忍受低溫在路邊搭起帳棚。根據聯合國兒童基金會指出，未來幾天氣溫可能降到攝氏零度以下，後續救援和災民安置仍有待各國伸出援手。