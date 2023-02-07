台灣的共享汽機車越來愈盛行。日前一輛共享汽車iRent行駛在巷弄間，駕駛疑似想先禮讓後車通過，但礙於兩側都有違停車輛，加上後方駕駛不斷猛按喇叭，iRent駕駛一慌之下不僅連撞2輛車，連兩側後視鏡也都撞斷了。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」分享一段行車紀錄器影片，只見畫面中，前方一輛白色iRent在巷弄中緩緩前行，左側車道有車欲交會，而兩側卻皆有違停車輛，使得道路更加狹窄，iRent駕駛疑似想禮讓後方車輛先行，便靠邊停下。

不過，後方轎車的駕駛卻相當不耐煩，長按喇叭催促，iRent駕駛聽聞喇叭聲後旋即起步，沒想到油門一踩竟左右連撞，先是擦撞右側白色貨車，把右邊後視鏡撞斷落地，接著左側又擦撞到對向黑車，把左側後視鏡也撞斷了。

隨後iRent駕駛前行一小段後靠邊停車，趕緊下車跑回事故現場處撿起2根撞斷的後視鏡。

影片曝光後引發熱議，不少網友紛紛留言砲轟後車，「當三寶遇到躁鬱症…還不是你喇叭按成這樣，人家趕著讓你過，才害人家出車禍了」、「按喇叭，按成這樣早晚被人揍」、「他開車技術雖然不好，但這看也知道要給對面先過，你是路怒症犯了？喇叭輕按一次就好」、「開車技術不好是一回事，但實在是不需要叭成這樣」。

也有不少網友留言「看到Irent不閃遠一點的都是勇者」、「看到矮瑞離遠一點」、「三寶說三寶是三寶」、、「真的是三寶，三台三寶！」、「感覺像新手駕駛」。