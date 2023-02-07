教育部體育署長懸缺524天後，近日將有人選產生。教育部長潘文忠今天表示，農曆年過後，他積極尋找可能的體育署長人選，目前已進入最後評估階段，希望本月份定案。

2021年8月初東京奧運國手包機前往日本參賽，發生選手搭乘經濟艙、官員搭乘商務艙的事件，體育署長張少熙為此事件負責，在9月初辭職下台，其職缺由教育部次長林騰蛟代理，到現在已超過500天。

體育署長懸缺500多天，引發外界批評，朝野立委一致要求潘文忠盡快找到新人選，不要再由林騰蛟一直代理下去。潘文忠今天表示，農曆年後，已積極尋訪可能的人選，他跟他們都已談過，預計本月內新體育署長人選可以產生。

潘文忠表示，體育署長的資格有很高門檻，如果是文官，那要12職等以上；如果是教育人員，那要具擔任大學校長的資格。在此狀況下，確實不容易找到新體育署長。

不過潘文忠說，體育界需要有人帶領大家一起努力，而亞運、世大運的準備也迫在眉睫，因此需要盡快找到體育署長。他將人選選出來後，會再提報行政院，一旦確定，就會跟各界說明。

據了解，國立體育大學管理學院院長鄭世忠是接任體育署長的熱門人選，他是英國諾丁漢大學醫學與健康科學院外科醫學系骨科與創傷外科部運動醫學中心博士，曾任國體大總務長、中華奧林匹克委員會副秘書長，目前則是中華民國足球協會秘書長。