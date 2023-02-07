陳建仁2018年曾在南台灣淹水期間到金門遊玩，引發爭議。（資料照,杜宜諳攝）

蔡政府今連續爆出兩起爭議事件，包括國家運輸安全調查委員會主委楊宏智遭爆將公務車用做私人用途、翹班泡湯等，國安會祕書處處長也被爆春節期間出國旅遊，為趕在核准日期前出關，大耍官威與基層人員衝突。對此，媒體人張禹宣則稱上梁不正下梁歪，並提到2018年，時任副總統的行政院長陳建仁就已有「前科」。

張禹宣今(7)日在臉書指出，2018年8月23日，南臺灣因熱帶性低氣壓發生嚴重水患。陳建仁卻在隔日舉家大小跑到金門遊玩，甚至被爆低調變裝。期間陳建仁除了挨轟濫用公務車，也被指有高達20多名警力與12位隨扈。當南部民眾水深火熱之際，張禹宣酸陳建仁把公務車當遊覽小巴，暢遊金門三天兩夜。

張禹宣狠酸，比起陳建仁的該前例，恐怕運安會主委與國安會秘書處長心有不服，「現在知道人家為什麼是院長你只是高官了吧」。

而陳建仁在南台灣淹水期間到金門一事，時任總統府發言人的黃重諺當時解釋，副總統職務上沒有法定的災防職權，身為政府團隊一員，造成國人觀感不佳，團隊蒙受批評，並表示陳建仁相當過意不去。