上周六（4日）立春代表正式進入兔年，命理師楊登嵙在《旺好運》運勢專欄分享12生肖財運運勢，其中最旺的是生肖牛，不僅事業表現佳，在偏財運也很旺，只要敢嘗試就有機會得財，但不可貪心，至於生肖鼠、蛇、雞、豬建議打保守牌賺取正財，錢財才不易流失。

▍生肖鼠：★★★★☆

生肖鼠需多存點錢不要亂花，記得職場上要和人相互配合，不要太堅持己見讓人覺得難相處，適時的換位思考很重要，才不會只專注在自己需求上忽略他人，造成職場失和；財運穩中有升、利於守財，另外利於將資金回籠，忌金融短線投機，建議保留現金財力，過去投資可變現金入袋為安。

▍生肖牛：★★★★★

生肖牛需順應時勢做出相對應的調整，就能適應大環境，人生有望更上層樓，如從年初到現在財富還是毫無起色，那可能是太保守謹慎所致，要調整理財策略，越是敢冒險、敢嘗試，才越容易得財，但也絕不可貪多，以免賭性太強，完全失去控制，農曆9月財運大發可把握。

▍生肖虎：★★★☆☆

生肖虎正財、偏財都超旺，遇到問題主動求援也容易有貴人出手相助，只要張大眼睛分清誰是小人誰是貴人，事業收入將能創新高，利於兼差賺外快，偏財是來自天外飛來一筆為數不小的意外財，但守不守得住就要看他們的節制力。

▍生肖兔：★★☆☆☆

生肖兔事務繁忙難免出小紕漏，需更細心就能逢凶化吉，重點就是保財，要避免高風險的投資項目，尤其是金錢陷阱層出不窮，建議將錢存進銀行，上班族則因各種人情開支而節餘不易，要懂得換位思考，不適合墨守成規，要因應時勢做出調整和聽取建言。

▍生肖龍：★★★☆☆

生肖龍財富增長不易，尤其進入秋季之後，容易被壓力壓得喘不過氣，其實調整一下心態換個方向思考，船到橋頭自然直，突發性開銷會特別多，千萬別四處借債，今年將會好轉。

▍生肖蛇：★★★★☆

生肖蛇今年不適合冒險投資，也會有身犯凶險的時刻，只要低調做人就能逢凶化吉，職場上需和同事保持友善相處，適時地規避一下不要太出風頭，就不會身犯險境，如想增加財富，可在智慧財上多下功夫，運用創意、靈感、謀略賺錢。

▍生肖馬：★★☆☆☆

生肖馬要懂得借力使力，不適合一個人單打獨鬥，當需要幫助時還是要尋求援手或傾聽他人意見，避免太自我惹人嫌，需採取穩健的方式，錢財進帳雖緩慢但可避免破財，合作僅利於熟識有交情且與本業有關的合法事業，若跟來路不明的跨業合作，將耗損錢財。

▍生肖羊：★★★☆☆

生肖羊不適合冒險投資，穩紮穩打把工作打好基礎並細心行事比較好，金錢與人緣、社交有密不可分的關係，若想開啟其他錢脈，需塑造好形象、贏得好人緣，知識與體力只能帶來平盤收益。

▍生肖猴：★★☆☆☆

生肖猴有望展翅高飛迎來升官加薪的好運勢，這半年財富增加的關鍵會在於意志力，意志堅強且有行動的人，必定能達成得財心願，意志薄弱者則取財無望，下半年財運相較上半年有好轉，尤其農曆12月會是全年財運的高點，配偶或父母會是最大的貴人。

▍生肖雞：★★★★☆

生肖雞運勢受沖太歲的影響而動盪不安，各種危機陷阱正在伺機入侵，安分地做好自己的工作、生意，守好自己的產業，包括不借出錢財，才是最明智的選擇，以此運勢來看，只要不虧就是最大的贏家，做人處事需力求細心，就不會留下後患引人詬病，花錢也需要注意節制才不會出現破口。

▍生肖狗：★★★☆☆

生肖狗需打好基礎並累積實力，不適合靠偏財累積錢財，多建立正財及開源會比較穩妥，另外也要注意身心靈保養，不要太操勞，切忌做出違法之事，上半年較辛苦也累積很多壓力，但下半年運勢會逐漸平順回升，有望收成一些不錯的成績。

▍生肖豬：★★★★☆

生肖豬進財穩定，進帳多是正財所得，只有努力工作才會有相應回報，千萬別有孤注一擲的想法，與官場打交道要小心，以免被過河拆橋，賠了夫人又折兵，農曆11月注意破財，出門要留意財物安全，在事業上有機會可突破，只要與人為和，業績長紅不是夢，可好好把握時機。