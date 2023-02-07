台南正副議長涉賄！民進黨祭「最高年限」重懲 邱莉莉、林志展遭停權3年

台南地檢署持續偵辦台南市正副議長選舉賄選案，檢方今（7）日凌晨訊後，議長邱莉莉、副議長林志展分別以新台幣150萬元及120萬元交保。民進黨中評會今開會，援引黨章規定，經過1小時討論，將2人予以停權3年處份，等司法調查出來後會再另行處份；中評會主委賴瑞隆表示，停權3年是民進黨目前最高的年限處份。

賴瑞隆被問到，停權3年並不影響當事人爭取連任，是否讓外界覺得民進黨在打假球？賴瑞隆說，這是重大司法案件，絕對會很快有明確處置，若涉及賄選一定會除名。

賴瑞隆強調，2名當事人今有發表書面聲明，而中常會今是共識決，希望回復民進黨聲譽及回應人民期待，停權3年是民進黨目前年限最高的處份。

賴瑞隆表示，會中有中評委認為，邱莉莉、林志展昨再度被傳喚，今凌晨雖交保，仍應該除名，因此會中主要是在停權或除名2部分討論。

賴瑞隆說，經過討論後，因為除名要依照更具體的法律事實，考慮到當事人名譽，現先停權3年，未來是否除名，要等司法更清楚認定。

至於是否影響未來議員連任，賴瑞隆說明，將就司法調查結果出來後再做處置，若有買票事實，就依照「黨章」及「廉政條例」處理。

對於停權處份，邱莉莉、林志展表達接受，但併書面聲明強調，期待未來司法還他們清白後，能夠回復名譽。

而被問到黨主席賴清德是否針對此事有指示？賴瑞隆表示，「沒有，上週三中執會給予指示是清楚的」。