高雄市的姊妹市及友好夥伴城市訪團開心遊蓮潭燈會。（柯宗緯翻攝）

「2023高雄蓮潭燈會」5日落幕，吸引200萬海內外遊客及創造逾30億元觀光產值。期間，觀光局邀請美國在台協會高雄分處、美國波特蘭市、日本熊本縣及熊本市、韓國水原市等姊妹市、友好夥伴城市代表團前往賞燈，為後疫情時代高雄觀光與城市外交注入一劑強心針。

觀光局長高閔琳提到，蓮池潭區域有傳統廟宇建築、池泮美景、宗教人文、歷史古蹟等，搭配蓮池潭特殊地景所規畫設計的燈會現場活動，以及多位高雄在地藝術家的燈飾作品，讓訪賓深感高雄在地特色及文化的魅力，呈現「愈在地、愈國際」的既視感。

高閔琳表示，期許後疫國際觀光交流更緊密，並透過城市外交吸引更多國際友人來高雄。此外，觀光局邀請日本Iku老師、法國吉雷米、台灣小姐邱怡澍（Joyce）和加拿大網紅Cole Fogle等知名網紅走訪燈會、拍攝影音分享藉由網路無遠弗屆的力量，加速推廣高雄國際觀光。

AIT高雄分處處長黃東偉（Tom Wong）對於蓮池潭入口意象牌樓下方「翻轉未來視」的大燈籠，以翻轉文字呈現高雄和追求民主自由，及彩虹色彩呈現性別平權理念的「彩兔光廊」等，傳達民主自由、性別平等及多元包容的理念。美國波特蘭高雄姊妹市協會會長陳紀昭、波特蘭玫瑰嘉年華皇后Mya Marie Brazile都對現場巨大主燈麻吉兔和表示驚豔。

值得一提的是，日本熊本縣政府代表團6日也率隊拜會觀光局，雙方就高雄與熊本直航航線復飛、兩地行銷推廣與疫後觀光、互送旅客，並以蓮潭燈會的文創IP麻吉兔主燈、高雄熊與熊本熊的城市形象大使為例，交流城市行銷與觀光推介、文創與動漫觀光經濟等議題進行深入交流。

韓國水原市團長金容德除對蓮潭燈會現場滿滿人潮和網路聲量全國第一、全台第一表示讚賞。他更表示，睽違數年後再訪高雄，發現高雄蛻變快速又現代化，尤其亞洲新灣區讓人印象深刻，已具國際觀光都市的潛力。