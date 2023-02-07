一名已婚男子發生婚外情，楊姓小三高調在臉書分享2人親密出遊的合照，視元配如空氣，讓元配氣到蒐證，控告楊女侵害配偶權並求償。一審判楊女須賠償15萬元，案經上訴，高等法院判楊女須再賠5萬元。全案定讞。

判決書指出，元配主張，與男子阿新（化名）為合法配偶關係，但楊女明知此事，仍於2021年間與阿新發展超友誼的親密關係，毫不掩飾，共同出遊時還將照片張貼在阿新的臉書上，絲毫不顧慮她的心情，認為自己的婚姻幸福遭到楊女破壞，依法求償100萬元撫慰金。

對此，楊女透過書狀聲明指出，她僅是在出遊時拍下與阿新的合照，不能僅以此認定2人關係踰矩、發展超友誼關係，縱使她真的侵害配偶權，她先前才因另案與元配達成和解，如今元配又向她求償，實在不合理。

一審審理時，法官發現2人的親密合照中，楊女與阿新親密依偎，有牽手、擁抱、頭部緊靠、手合比愛心、2人手部交疊且配戴情侶戒指及阿新裸上身親吻楊女等畫面，均可將2人視為熱戀中的愛侶，不採信楊女的說詞，酌情後判楊女須賠償15萬元為適當。

案經上訴，元配加碼指控，楊女還曾與阿新發生性行為並受孕，高等法院審理時，法官勘驗證據，發現楊女曾拍下兩條線的驗孕棒照片，標註日期與文字「我的兒子，特別紀錄一下」，拍攝日期也與2人交往時間重疊，認為元配求償有據，酌情後認為原審判賠金額過低，故判楊女須再賠償元配5萬元。全案定讞。