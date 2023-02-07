陽信銀行日前發現有10多名客戶的網銀帳號遭不明人士輸入錯誤的密碼多次，網銀啟動保護機制，將帳戶鎖定，陽信初步了解，錯誤密碼並非由帳戶本人輸入，而且登入的IP疑似來自同一位置，懷疑遭離職員工惡搞，2月初已向士林警分局發文尋求協助，警方將以妨害電腦使用罪積極偵辦。

陽信銀行向警方反應網銀賬戶遭攻擊，士林警分局收文後，已要求銀行派人到警局完成程序，但尚未有銀行代表人到警局製作筆錄，由於妨害電腦罪屬告訴乃論，警方完成報案程序，詢問帳戶本人是否要提出告訴，並報請士林地檢署指揮偵辦。

陽信銀行網路銀行在登入頁面輸入身分證字號、使用者代號以及授權密碼和驗證碼，連續輸入密碼錯誤超過3次，系統會立刻鎖定，用戶將無法登入，須本人臨櫃重新申請。警方初步了解，陽信日前10多名客戶網銀密碼輸入錯誤，陽信初步了解是發現來自同一IP，試圖登入使用網銀功能，還好被立即阻擋，並未有金錢損失。

警方表示，陽信銀行一旦完成報案手續，士林警分局將透過刑警大隊科偵隊以IP反求，確定登入者的是否為駭客攻擊還是離職員工惡搞，並以妨害電腦使用罪、偽造私文書等罪偵辦，釐清犯案動機。