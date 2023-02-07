高雄一對母子騎車雙載，行經佛光山附近自撞電桿。（陳慧雯翻攝）

高雄今（7）日下午2點左右，發生一起母子雙載自撞意外，位於大樹區台29線靠近佛光山溪埔路段，一對母子騎乘機車雙載自撞電線桿，經瞭解騎士曾女（約52歲）沿台29線北向南方向行駛，行駛期間因不明原因右偏致自撞號誌桿，曾女當場OHCA，後座乘客兒子（約15歲）全身多數擦挫傷，由救護人員送往義大醫院，全案詳細肇事原因仍待進一步釐清。

仁武分局呼籲，駕駛人務必要注意停、慢標誌、標線，並做好減速慢行及停車再開，更要注意車前狀況，遵守交通規則。