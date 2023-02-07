阿里巴巴在2018年收購了這家巴基斯坦新創公司，過去5年期間，Daraz的活躍購物人數暴增5倍，少說有1500萬。但2022年時，受到俄烏戰爭以及通膨大漲影響，不僅供應鏈斷鏈，經濟成長也同時受創。

成長趨緩的Daraz，為了將來能長期發展，也忍痛先檢討人力以節約成本。Daraz表示，頂風的利空雖然不斷，但業務還是在成長，過去12個月期間，在單位經濟（Unit Economics）還是有所進展。

單位經濟簡言之，就是最小的營運單位。根據不同生意的運作特性，最小單位也不一樣，像是1位客戶、1張訂單、1個物件或是1種服務等。其實，最小營運單位也不一定是只有1個，但是是最基本的。

Daraz是中國大陸阿里巴巴在全球眾多尚未掛牌的新創公司之一，其它電商同業還有東南亞的Lazada，以及土耳其的Trendyol等。這家巴基斯坦電商曾在2021年表示，由於在南亞市場享有主導地位，目標是在未來5年內，每年訂單都計畫增加1倍左右。