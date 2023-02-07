此為該央行自2022年5月以來第9次升息，共調升利率325個基點。

澳洲央行在聲明中移除了先前有關於該行不預設利率路徑的前瞻指引，並預期到2025年中，通膨只會回到其設定之介於2%～3%目標區間的頂部。

根據澳洲央行發布的最新預測，今年澳洲通膨率估將下滑至4.75%，到2025年中估將只跌至約3%。此外，澳洲央行預估2023年和2024年經濟增長率平均約為1.5%。

央行總裁洛威在聲明中表示，理事會預期未來幾個月需要進一步調升利率以確保通膨重返目標，並確保這段通膨高漲的時期只是暫時的。

澳洲央行的鷹派論調令市場大感意外，使該央行即將暫停緊縮政策的期望破滅。期貨市場現在將利率預測從升至3.75%到頂調升至3.9%到頂，這意味著至少在3月和4月還將再各升息一次。

澳元進一步走高，目前大漲0.89%，報0.694美元。澳洲3年期公債殖利率大漲15個基點，至3.254%。10年期公債殖利率亦飆漲15個基點，報3.615%。

澳洲聯邦銀行（CBA）澳洲經濟研究部門主管Gareth Aird表示，讓人意外的不是這個利率決議，而是央行總裁聲明中語氣和前瞻指引的轉變。在澳洲央行發布利率決議後，Aird將利率預測從先前的升至3.35%到頂更改為升至3.85%到頂。

Aird表示，該央行論調的轉變意味著如果經濟數據符合其最新預測，其決策理事會基本上已經下定決心，將在未來幾個月內進一步提高現金利率。

市場先前普遍預期澳洲央行將升息25個基點，由於最近的通膨數據意外偏高，因此市場認為也有可能不只升息1碼。

央行總裁洛威表示，核心通膨率超出預期，上一季經調整後CPI截尾均值（trimmed mean）年增幅進一步升高至6.9%，高於央行預期的年增6.5%。