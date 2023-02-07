台東元宵炮炸邯鄲爺剛落幕，不過，縣民最近議論的是有個破紀錄的挑戰，因為這是肉身邯鄲有史以來最重量級的人物，體重超過170公斤，原本只有4名轎伕扛轎，這次竟然動用10個人，才能完成任務，這位「史上巨肉身邯鄲」說，下次還要再來挑戰。

一看到「小胖」周彥勳打扮成肉身邯鄲出場，轎伕全都傻眼，大喊「不要鬧了」，原本1組轎班只有4人，這次動用了10個人硬著頭皮扛起170公斤重的肉身邯鄲，炮手也不客氣的丟起鞭炮，一時火光四起，雖然是首次被炸，但是他毫不怯場，直挺挺地接受4、5輪的轟炸，圍觀民眾大呼過癮，有人開玩笑說「抬轎班成了舉重選手」。

史上最巨肉身邯鄲體重170公斤，動用10人扛轎才完成任務。（周彥勳提供）

34歲的周彥勳平常的工作是位製麵師，還兼負送麵的工作，他說自己國小後體重就直線上升，加上以前生活作息不正常，曾胖到180多公斤，但是自己看的很開，減肥隨緣。

周彥勳說，因為舅公開廟堂，從小就對炸邯鄲耳濡目染，也曾多次擔任炮手，去年就動念想挑戰炮炸寒單，但是受疫情影響取消，今年舅公的廟有舉辦炸邯鄲，商量過後決定挑戰。

他說，站在轎上時腦筋一片空白，也有點緊張，但是心想不能「掉漆」，就由它去了，只是因為空間較小，煙霧瀰漫不容易散去，呼吸不到空氣，比較辛苦，皮肉痛倒還好，像在刺青，現在身上還留有炮炸後的傷痕，不過大部分都已康復。

朋友們得知他破紀錄的行動，直說真的太猛了，周彥勳說，明年如果還有機會，還要繼續當肉身邯鄲，為自己改運，也為親友祈福。