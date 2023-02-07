神岡豐洲工業園區堤南路車道及豐工東路道路，廠商自己認養路面養護，確保砂石車行經通行品質。(台中市政府提供)

神岡豐洲工業園區堤南路車道及豐工東路道路，廠商自己認養路面養護，確保砂石車行經通行品質。(台中市政府提供)

「道路不平市府擺平，並非是唯一選項！」神岡豐洲科技工業園區佳生砂石、伸太田工業、麗榮實業及均泰實業股份有限公司等4家，砂石業者負起企業責任，2016年起認養堤南路北側車道及豐工東路道路的路面養護；確保砂石車行經路線的道路通行品質。

后里區神岡豐洲科技工業園區為台中地區最重要的中小企業生產基地，地理位置鄰近高速公路、省道系統，距離中科后里基地僅約5公里；隨著豐洲園區的開發，道路也成為各地廠商及民眾必經之地；市府積極推動認養計畫，並呼籲共同維護道路品質。

經發局表示，該園區北臨大甲溪豐洲堤防，外圍更有許多砂石業者行經堤南路及豐工東路造成用路安全疑慮。因此於堤南路規畫南北兩個車道，北側車道供砂石車通行，南側車道禁止砂石車及預拌混凝土車通行，僅供民眾及園區廠商通行，提升行車安全的同時強調須維護道路品質。

經發局指出，為改善園區用路環境，市府邀請豐洲廠協會一同會勘討論豐洲園區內道路品質及施作範圍，於2021年改善豐工中路372公尺及2022年改善豐工南路至豐工三路路段794.8公尺；目前積極規畫2023年道路改善範圍，逐年提升園區道路整體品質。

經發局強調，認養廠商除每年缺失改善外，不定時清理認養路面掉落的碎石以利機車通行安全，每日派出撒水車撒水，降低車行揚塵汙染問題提升道路整體乾淨度；認養道路鋪面有鬆動、破損時，廠商立即設置安全警示設施，並於24小時完成緊急養護，廠商除盡社會責任，亦有助提升企業、團體公益形象。