43歲湯唯去年底以和導演朴贊郁合作的電影《分手的決心》狠掃韓國6項獎座，更成為青龍電影獎史上首位非韓籍影后，演技備受肯定。近日，大陸媒體拍到湯唯現身當地機場，打扮低調的她見粉絲上前要簽名來者不拒，更索性在停車場旁半跪替粉絲簽名，一點都沒有影后的架子，引來網友狂讚。

湯唯2013年與韓國導演金泰勇結婚，近年也在韓國拍攝了不少作品，婚後她首度和老公金泰勇合作的《Wonderland》光是演員陣容就令人期待，除了她還有朴寶劍、裴秀智、鄭有美和崔宇植，更傳片中孔劉特別答應飾演湯唯的老公，暫定今年上映。而去年已上映的《分手的決心》更是叫好又叫座，在韓國一連串拿獎拿到手軟後，今年初又傳來好消息，入圍了第16屆亞洲電影大獎，湯唯將與張艾嘉、林嘉欣等人共同爭奪最佳女主角獎，典禮將於下月12日在香港故宮文化博物館舉行。

湯唯日前回到大陸，半跪幫粉絲簽名。（圖／翻攝自推理君江小宴微博）

據《推理君江小宴》報導，湯唯本月初現身大陸機場，她頭戴黑色針織帽，身上穿了羽絨大衣，打扮相當輕鬆，戴著口罩、一手推著行李箱的她不仔細看還會被誤認是一般民眾，但仍有眼尖粉絲認出她，拿手機不斷跟拍湯唯，而湯唯相當親民，一路上跟粉絲閒聊，看來心情不錯，到停車場跟老公和女兒會合後，湯唯便找了一塊空曠安全的地方，蹲下替粉絲簽名。

簽好名後，湯唯起身跟粉絲揮手道別，接著上車和老公、女兒驅車前往下榻的飯店，而湯唯昨(6日)在IG打卡分享自己在杭州看煙火，寫下：「終於，第一次豫園元宵燈會、第一次杭州煙花秀」，引來網友說：「最美最親切的影后」、「沒愛錯姐姐」、「作為杭州人的她好像蠻多次宣傳杭州​​​ ​​​​」、「她一直就很接地氣啊」。