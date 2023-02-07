桃園市大園區竹圍漁港規畫在北岸新建魚產品直銷中心，改善已有30多年歷史的魚市環境，但受缺工缺料影響，工程連2次未順利發包，桃園區漁會已調高預算盼順利招標。地方民代期盼在南岸增設觀光市集與親子遊戲區，使南北岸均衡發展。桃市府農業局表示，待新直銷中心完工，將進行整體評估，看有無適宜地點。

桃園區漁會表示，既有魚產品直銷中心使用多年，為改善商家環境與遊客觀光品質，由農委會、桃市府與桃園區漁會各出資約三分之一，要在北岸建全新直銷中心。不過，因缺工缺料影響，2次招標都不順利，近日將總預算自2億4千萬元調高至3億4千萬元，足足調高1億元，盼順利發包，目前預算已送農委會審核中，預計工期需1年半時間。

桃園區漁會提到，為同步改善整體港區景觀，有規畫觀光市集與親子遊戲區空間，初步討論設在新直銷中心附近，擬建裝置藝術並邀請在地攤商進駐，也讓親子遊客有兒童玩樂場域。

市議員游吾和建議，經長期觀察，目前竹圍漁港攤販集合地位置不佳，較難聚集人潮且無集中管理，盼能在南岸的腹地，規畫觀光市集與親子遊戲區，由政府出面集中管理攤商。游坦言，此案已追蹤8年之久，身為桃園觀光重點之一，漁港活化相當重要，若北岸有直銷中心、南岸有市集與遊戲區，南北岸各有亮點才易聚集人潮，有人潮就有錢潮，相信能帶動漁港發展。

農業局說明，桃園區漁會目前正規畫新建魚產品直銷中心，待新直銷中心完工落成後，將配合新建築與既有北岸長廊進行整體評估，擬在不影響海岸景觀原則下，看有無適宜地點可建置觀光市集與親子遊戲區。

農業局也提到，竹圍漁港目前已有天幕廣場與直銷中心前廣場，為現有遊客休憩空間，農業局也投入預算改善現場公共設施，提供民眾優質休憩場域。