金門縣議會昨（6）日成立兩聯盟政團，並在縣長陳福海的見證下，共同發表希望金門能夠成為「永久非軍事區」的宣言。過去曾提出「金馬撤軍論」的民進黨前主席施明德表示，他得知訊息後主動聯絡提出倡議的議員們，儘管他至今仍未打疫苗，但仍願意走訪金門。

金門縣議員陳泱瑚召集組成的「跨黨派問政聯盟」及議員洪鴻斌召集組成的「無黨籍聯盟政團」，6日共同發表四大宣言，其中之一為提倡金門成為「永久非軍事區」，主張兩岸和平發展，確保鄉親能遠離無情的戰爭，保障生命財產安全。

據《中央社》今報導，過去曾提出「金馬撤軍論」的施明德受訪表示，他為此努力了幾十年，去年也曾在臉書發表相關言論，認為應構建金馬和平特區，如今看到金門的議員們有類似的想法，他馬上主動聯絡提出倡議的洪鴻斌，並透露對方希望能夠用議會的名義邀請他造訪。施也認為此舉可拔兩岸引信。

施明德說，雖然自己到目前都沒打疫苗，且疫情仍在持續中，但他願意走訪金門，並說希望找時間拜訪總統蔡英文與民進黨立院黨團，「大家每天講保台，這是保台最具體的方法！」