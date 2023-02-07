佛光山開山宗長星雲大師本月5日圓寂，13日將發引台南白河大仙寺「荼毘」（燒化），再永久安葬於佛光山萬壽園，大仙寺上午證實此事，表示正全力趕上相關作業，據悉，佛教聖地大仙寺廟腹地大環境清幽，對外交通便利，不僅星雲，包括淨空、惟覺、圓宗老和尚都選擇在此「荼毘」。

台南大仙寺今天上午證實，有接獲佛光山來電，指13日星雲大師圓寂頌讚典禮後，將發引大仙寺「荼毘」（火化），再永久安葬於佛光山萬壽園，寺方坦言相關作業「有點趕」，但星雲大師是世界級宗教領袖，會全力協助佛光山完成。

據悉，大仙寺腹地廣大，寺廟後方火葬場共有4個爐，大仙寺的火葬場非以營業為主，大都承接特殊人物或緊急個案，火葬場爐最高溫900度，較坊間1300度略低，火化時遺體骨骼較能夠完整。

由於星雲大師生前交代身後要「坐缸」，弟子遵照遺願，事前也會派員和大仙寺討論細節，克服火化作業相關技術性問題，預估作業時間大約要2到3小時。

除了星雲大師，國內包括中台禪寺開山方丈惟覺老和尚2016年圓寂，公祭結束後，即起龕發引至大仙寺荼毘。

另長年在電視弘法，全世界擁有不少信眾淨空法師，2022年9月圓寂荼毗大典在台南極樂寺舉行後，也起龕前往大仙寺舉行荼毗，火化後留下舍利花，其中一小塊特別精緻，裝在水晶瓶內。

一生弘法生、佛門護國衛教70多年的佛教界耆老圓宗老和尚今年初圓寂，圓寂讚頌大典結束，靈龕也發引至大仙寺荼毘，台南大仙寺成了多數得道高僧選擇荼毘之地。

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