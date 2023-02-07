桃園市長張善政今天主持治安會報，他說，國民法官即將上路，若未來員警到法院作證，員警需把證據用淺顯的語言解釋清楚，讓警察查案、蒐證過程不被質疑。他也說，對於犯罪嫌疑人，期盼法院能勿枉勿縱，給予適當制裁。

張善政表示，今年第一次舉辦公共安全跟食品藥物安全會報，很慶幸今年農曆年雖然發生一些案件，不過同仁都能在非常短的時間內掌握案情，市民不用擔心，基本上是平安的年。他也說，不只是桃園，整個警政署今年1月對於案件掌控也相當不錯，謝謝警界同仁努力。

因國民法官上路，張善政說，警界也面臨挑戰，如果員警到法院需要作證的話，面對的是法學素養不像法律人士的國民法官，員警對於新的審判型態，能夠在法院能適當把證據用淺顯語言解釋清楚，讓警察查案、蒐證過程，不被質疑，這是將來警界面臨挑戰。

張善政也提到，對於犯罪嫌疑人，法院也能勿枉勿縱，給予適當的制裁，保障社會治安。