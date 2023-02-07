今（2023）年「台灣國際科學展覽會」今天舉行盛大開幕典禮，包括我國在內共有21個國家542位師生參加，173件優勝作品進入決賽，預計本周五（10日）下午2時舉行頒獎典禮。

今年的選手來自21個國家，分別是美國、捷克、印尼、義大利、伊朗、日本、盧森堡、泰國、土耳其、突尼西亞、韓國、菲律賓、新加坡、南非、瑞士、烏克蘭、中華民國以及線上參加的巴西、埃及、澳門、俄羅斯。

台灣國際科學展覽會今年邁入第21年，除了競賽外，更注重國際間的交流與分享。科教館館長劉火欽表示，2021、2022年由於新冠疫情的影響，台灣國際科展採用國內實體、國外線上混合的方式進行評審；今年總算在全球疫情趨緩之下，恢復國內外學生均能進行實體的競賽交流。

教育部政務次長林明裕也特別出席開幕典禮時表示，過去3年因新冠肺炎的疫情以致學校停課，但在這個資訊迅速互通的年代，全國各校在停課期間以線上授課方式讓學生能持續地學習，台灣國際科學展覽會也不間斷地持續辦理。而這些科學、科技的進步正是一代代科學家持續努力的成果，也期許大家都能持續精進，造福未來！

今年也特別恢復舉辦作品公開展覽，所有國內外參展學生都將在2月10日上午10時至12時於自己的作品前親自解說參展作品研究內容及心得。頒獎典禮則於2月10日下午2時假福華文教會館卓越堂舉行。