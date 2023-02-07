然而該行仍上調了2025年財測目標，並宣佈在2023年價值50億歐元的股票回購計畫。

在10~12月裡，法國巴黎銀行淨利年減6.7%，為21.5億歐元，未達分析師預期的23.7億歐元。

該行風險成本(貸款違約的提撥資金)為年增52%，來到7.73億歐元，明顯地拉低了淨利表現。

有關重整和IT強化成本的額外營業費用，也影響到第四季淨利。

該行也解釋了，由於高通膨和利率上升的背景，讓2022年的風險成本增加。

不過法國巴黎銀行說，該行的風險成本仍在較低的水準。該行在12月底的核心一級資本比率(衡量一家銀行抵禦衝擊的能力)為12.3%。

該銀行集團以163億美元的價格賣出美西銀行(Bank of the West)的業務，該交易於2月1日完成。法國巴黎銀行說，該交易將為50億歐元的股票回購提供大部分資金。

該回購計畫將分兩批進行，第一批的25.4億歐元回購已經提交給歐洲央行。

處理美西銀行所帶來的收入，加上預期利率升高帶來超過20億歐元的額外收入，讓法國巴黎銀行得以提高2025年財測目標。

該家法國銀行最新預估，2022年至2025年期間，淨利的年均成長率將超過9%，高於此前預期的逾7%。該公司還預計，有形股本回報率(ROTE)將達到12%左右，而此前制定的目標為超過11%。