一名中國女性企業家宣稱購入日本沖繩一座無人島，並計畫合作開發。消息受大量中國媒體宣傳，引起一些日本民眾擔憂；然而這個說法被指與實際土地交易情形不符，真實性遭質疑。

一名自稱來自山東青島的34歲女性企業家，近日在影音平台TikTok上傳一部造訪一座海島的影片，並宣稱於2020年時購入這座面積達70萬平方公尺、位在沖繩的無人島，未來不排除進行商業開發與合作案。

這個消息隨即在中國各大社群平台轉傳，受到眾多中國媒體報導，甚至官媒環球時報也報導此一消息。一時之間，這名女性企業家成了「中國之光」，更有不少中國網友在各社群評論區大力稱讚「買下日本」的行為。

據紅星新聞報導，這名企業家受訪時稱家族從事地產與金融業，自己則在餐飲領域創業。這個小島是家族的公司買的而非以個人名義購入，未來不排除用於商業開發與合作。

中國媒體的報導隨後在日本的網路社群中引起議論，不少日本網友對此表示擔憂，如果是中國資本在背後指使，將來不斷在日本各地購入資產，可能會影響當地治安，更會出現「中國殖民化」的現象。

然而相較於中國媒體大張旗鼓渲染此事，日本主流媒體則未報導，少數報導此事的日本網路媒體則指出這起事件存有疑點。

日本網路媒體SAKISIRU以「沖繩最大的無人島被中國人收購？女性企業家的發文引起網路話題與日本的警戒」為題發表報導，其中除了引述影片內容與中國媒體報導外，也質疑這個消息的真實性。

報導引述當地法院的土地拍賣資料顯示，在2020年7月、2021年3月，沖繩那霸地方法院確實有島嶼土地拍賣的紀錄，當時成交總金額約1500萬日圓（約新台幣6600萬元），然而隨後這筆交易被撤銷；金額也與中國方面的報導有所落差。

此外，有日本網友指出，並沒有足夠的證據證明這支影片是在沖繩的無人島拍攝，而且具體的地點並未揭露，加上這名女性後續未針對外界質疑進一步回應，因此真實性存疑；另有人提及，這或許又是另一種「製造話題、創造流量」的方式。

另據中國極目新聞報導，對於部分媒體希望出示購地合約與證明的要求，這名女性並未回應。

德國之聲報導提及，由於過去在日本購買土地或不動產的限制較低，甚至未持有日本國籍身分也可購買，讓中資等管道進入相對容易。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發之前，日本各地的觀光勝地、特別是滑雪地附近等開始出現不少「中國資本」收購土地的情形，包括北海道的二世古、俱知安等地；有不少中國、香港、新加坡等企業購買土地建置別墅區。