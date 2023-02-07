馬自達回來了！歷經三年低調，台灣馬自達今（7）日宣布首款以全新Large Architecture平台打造而成的新世代SUV車款 ALL-NEW MAZDA CX-60即將在今年正式導入台灣市場，以最能展現駕馭樂趣的縱置引擎搭配後輪驅動、並結合多種動力架構出全新Large Architecture平台，將會讓更多消費者能體驗到以往僅能在豪華品牌才能享受到的後驅駕馭快感，成為車迷引頸期盼的新世代休旅指標車款。

回顧2022年雖然面臨大環境多方挑戰，台灣馬自達依舊持續推出符合消費者及市場需求的產品，年度銷售共達15389輛，相較整體車市更是逆勢成長6％，其中以休旅車主力車款MAZDA CX-5表現最為突出，年度銷量達到6307 輛。

台灣馬自達總經理劉建良表示，MAZDA持續優化SUV產品線陣容並滿足消費者的期待，積極擘畫品牌科技和產品發展布局，為滿足台灣市場對 SUV 產品的喜愛與需求，以更加完整的產品線布局來強化市場競爭力，推出更多元的車系編成提供兼具駕馭樂趣、高效性能與環保動力的產品。

劉建良說，MAZDA 致力於在「堆疊基石」策略(Building Block Strategy)的概念下，透過技術的累積建立深厚的基礎，發展更有效率的動力科技，而全新Large Architecture平台便是在此策略下誕生的全新技術結晶，堅持以最能展現駕馭樂趣的縱置引擎搭配後輪驅動系統，結合多種動力架構，打造出新世代大型 SUV 產品陣線，詮釋出獨特的豪華駕馭品味，不僅能讓車主享受更佳操駕樂趣外，也能完整發揮車輛性能。

首款代表作ALL-NEW MAZDA CX-60導入「魂動」(KODO)設計語彙最新詮釋手法，沿襲了Less is More減法美學的概念，搭配極致細膩的日系工藝內裝鋪陳，在歐洲及日本發表後銷售成績亮眼，多元動力選擇呈現MAZDA向來強調的駕馭樂趣，滿足各國市場消費者的需求之餘，相信也會是2023年台灣市場最受矚目的車款之一。

劉建良也預告，全新Large Architecture系列由ALL-NEW CX-60為首發登場之後，大型旗艦休旅也將於今年導入，同時也將持續強化既有車款，繼續為喜歡MAZDA的消費者帶來更多元、更堅強的產品陣容，用駕馭樂趣來滿足精彩的擁車生活，陪伴各位車主達成2023年所期待的嚮往目標。