台灣美國商會今日發布「2023年商業景氣調查」，會員中有88％計劃在台灣維持或擴大投資。但是有高達46％的會員認為，台灣法規還需要根據經濟與社會需求與時俱進，與2022年相近，不滿意度提高了11個百分點。

本次調查首次納入永續發展ESG項目，56％的受訪者已承諾落實淨零排放、並使用100％再生能源。其中，超過三分之二受訪者（68％）表示擔心是否有充足的綠色能源的供應，42％的受訪者期望政府能夠將充足的能源列為未來1至3年的首要任務。

儘管國家安全和兩岸關係被認為是重要問題，但67％的受訪者認為，2022下半年台海緊張局勢加劇並未對企業造成重大干擾，不過有47％的公司已經或計劃調整業務應對新地緣政治的持續營運計劃。

台灣美國商會認為，本次調查結果充分反映了商會的一貫立場，也就是台灣面臨當前更具挑戰性的競爭環境，需要加快經濟改革步伐，並擴大國際經濟參與，才能建立韌性與繁榮。

台灣美國商會呼籲美台雙邊政府更快、更深入的取得貿易協定進展，尤其台美21世紀貿易倡議，甚至是洽商自由雙邊貿易協議。