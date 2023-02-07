據台少盟調查，弱勢境遇青少年服務的個案中，有23％青少年深陷情緒困境，且有8.5％的認為影響到社交、有30.8％影響到學習與工作，台灣少年權益與福利促進聯盟理事長林月琴表示，過去主要困擾青少年為經濟挑戰，但近年已變的更多元，因此成立青少年資源平台計畫，發現更多問題。

「逆風少年大步走計畫」過去主要致力於改善弱勢境遇學生，因為經濟產生的失學失業問議題，但據2022年調查發現，除了經濟問題外，更有23％青少年遭遇情境困擾，更影響到其社交、學習與工作。

如逆風少年計畫的就業輔導員盂家君就曾協助過某名國中就不斷中輟的陳小妹就業，陳小妹因家庭支持功能弱，因此國中畢業就離家與男友同居，但因沒有什麼技能導致就業時頻頻受挫，甚至也面臨情緒困境、差點要放棄，但在就輔員不斷鼓勵之下，現在已至某民宿工作擔任房務工作，才發現原來她適合沒有應付大量人群的工作，目前也穩定就業。

林月琴表示，除了經濟因素外，近來發現「數位衝擊」影響著年輕人，除了買不起昂貴手機的經濟因素外，也擾亂青少年價值觀、混淆身體界線等，希望透過青少年資源平台計畫率先發掘問題、找出解決問題的方法。