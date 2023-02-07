47歲賴姓男子2021年6月騎乘掛著失竊車牌機車，在桃園區被桃園分局員警攔查，逃逸過程竟兩度朝警亮槍並扣扳機。桃園地方法院依依槍砲、竊盜、妨害公務等5罪判他5年8月，併科罰金15萬元，但可上訴。

桃園分局表示，賴男透過網路買來槍枝、子彈，2021年6月11日在桃園區泰山街竊走一面機牌，懸掛在自己機車上，4天後行經桃園區安東街及鎮東街口，遇警員上前盤查，無預警掏出預藏手槍並扣扳機一次，員警當時為了閃避而摔車。

賴男隨即逃逸，在小巷丟棄毒品殘渣袋、吸食器，再度與員警相遇對峙，期間竟又拉滑套，隨後繼續往龜山方向逃跑，偷走另輛機車並變裝，不過隨後仍在龜山區被線上警網圍捕到案；現場並起獲改造手槍1把及子彈6顆。

賴男瞎扯因被警方違法盤查，才會持槍嚇阻，還說因食指殘缺，無法扣扳機，更沒持槍指向員警。但員警表示，賴男掏槍後邊嗆「三字經」並有扣扳機動作，說法明顯是避重就輕。對於法院有罪判決，員警認為不意外，當時追捕過程驚險，但是身為警察就有打擊犯罪的使命，他要提醒所有員警執勤時一定要提高警覺及注意安全，防彈衣一定要穿，沒有什麼事比執勤安全更重要。