縣長楊文科連任後，即著手強化行政效能、簡政便民，要求縣府各單位改進繁複表格、公文往返，減少不必要的文書流程。各局處單位積極檢討各項業務，7日主管會報上公布58項簡政便民措施，並將持續滾動檢討，提升行政效率，讓業務推動能更簡單、更親民。

楊文科說，對於行政革新，首先針對各局處人民申請案有關的程序作業內容，做出重大變革，經過府內討論後，彙整出192項，其中與民眾相關的行政流程簡化項目共58項，希望大幅縮短行政流程，讓民眾更方便。

行政處長周秋堯說，192項簡化措施執行分為3階段，其中58項針對民眾行政流程部分為未涉及相關法令修正，列為第1階段優先執行，其餘項目依可行性分為第2、3階段滾動式檢討，只要簽准後，就會陸續發布實施，期簡化流程能更加有溫度，真正有感地服務鄉親。

簡政便民措施有，簡化建照申請及審查流程，採單一窗口受理民眾申請等58項措施，新竹縣稅務局提出稅務查詢等29項服務，可透過跨機關視訊服務，避免往返奔波之苦，同時可線上方式申辦瓦斯繳費補寄電子帳單或紙本帳單。

周秋堯舉過往建照變更設計案，可能只是增加窗戶等小規模變更異動，要檢附全套圖說或權利證明文件、簽證表用印等，經這次檢討後，僅就變更部分圖說檢附，若土地權屬未變更即可檢附原執照土地使用同意書影本，屬異動者僅附現所有權人同意書，其餘附原建照土地同意書影本即可；建造執照申請書誤繕時，重新上傳僅需設計人簽章。