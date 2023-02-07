號稱「華人圈摩根史坦利」的鼎瑩創業投資顧問公司負責人高鼎宸，涉嫌對外宣稱持有瑞士「ALL SPARK」公司股票，股票掛牌上市後將翻漲8、9倍，向知名歌手張懸的父親、前海基會副董事長焦仁和等上百名投資者吸金7000多萬元，檢調2020年11月偵辦時，一度收押高男，台北地檢署為釐清疑點，7日再傳喚高男、鼎瑩創投財務人員、「台中股友社蕭老師」詹姓男子等人釐清疑點，訊後均請回。

據了解，庭訊時，詹男否認與高鼎宸合謀吸金，宣稱他也是該吸金案的被害人。高鼎宸則辯稱，指全案為民事糾紛，已陸續與焦仁和等人進行協商和解，並不滿詹男自稱是吸金案被害人，揚言要對詹男提出誣告告訴。

調查局懷疑，鼎瑩創投2018年2月聲稱專營輔導企業在澳洲上市的ALL SPARK，而ALL SPARK將於同年11月在德國法蘭克福掛牌上市，宣稱ALL SPARK股票認購價與掛牌價將有高達8至9倍的利差，前景可期，吸引許多人掏錢投資。 但2018年底，有投資人發現ALL SPARK根本沒上市，2020年2月向調查局提告。