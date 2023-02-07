國安會秘書處處長被立委爆料，指為趕在核准日期前出關，大耍官威與基層人員衝突，後總統府致歉。對此，國民黨前立委林郁方推測，府方會火速道歉，是因為總統蔡英文擔心民進黨現在「行情」不好、可能會選輸，「皮繃得比較緊」。

總統府發言人林聿禪今（7）日表示，該員此行出入境均依其申請起迄時間辦理，但因溝通不當致生誤會，國安會除依規定處理檢討外，並向相關單位及負責人員表達歉意。

林郁方今在中天政論節目《大新聞大爆卦》直言，這次總統府會這麼快就道歉的原因，就是因為要選舉了，可民進黨的「行情」現在卻不好，總統蔡英文擔心民進黨選輸，所以她現在「大概皮繃得比較緊」。

林郁方接著說，國安會等同於是總統國安體系的幕僚單位，國安會秘書長也等於是幕僚長。而談到國安會重要性問題方面，林郁方以美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）為例，指出在尼克森（Richard Nixon）時代擔任國家安全顧問的他，深獲總統信任，「幾乎沒人知道國務卿是誰，因為季辛吉的鋒芒太露了」。

「還是要看總統信任誰」，林郁方直言，現在國安會的重要性比以前高，國安局長就看起來不如以前威風，但也因國安會地位提高，這件事就會更引起社會的注意。林郁方也推測，雖然民進黨在處理很多事情的態度「都很隨便、神經大條」，但其擅長選舉，他們知道此事可能害民進黨選輸，所以才會「掐緊神經」來處理問題。