Canada Goose全新街頭服飾膠囊系列完美呈現美國西岸生活風格設計理念。（Canada Goose提供）

Canada Goose Bullard Bomber飛行員夾克 午夜藍色，3萬7300元。（Canada Goose提供）

Canada Goose Legion Vest 格紋羊毛背心 格紋黃色， 2萬3400元。（Canada Goose提供）

全球Performance Luxury Lifestyle服飾品牌Canada Goose攜手UNION LA知名街頭服飾設計師Chris Gibbs推出全新聯名系列，與美國國家籃球協會（NBA）多年合作的默契下，本次系列重新演繹經典美式設計和圖案，並以美國西岸生活風格為設計理念出發。本系列包含5款可自由疊穿、風格混搭的中性單品，以現代風格演繹備受喜愛的經典款式和復古圖騰，兼顧機能性與街頭潮流，9日起於Canada Goose新光三越A9專門店及nbastore.tw販售。

此系列向美國經典與街頭風格致敬，結合 Canada Goose的品牌核心理念與機能性，聯名膠囊系列體現兩個品牌的共同理念，透過時尚向世界傳遞當地社區文化。本次聯名系列以現代風格演繹備受喜愛的經典款式和美式復古圖騰，機能性與風格兼具，共5款可疊穿或混搭的獨特中性單品，作為展演個人型格特色，5款單品都可靈活融入日常私服搭配。

「Toussaint Coat防風大衣」設計靈感源自法國軍用水洗絕緣派克大衣，垂繩式帽兜設計，抽繩可自由調節鬆緊以便符合個人喜好，更貼合身形外，且抵禦強風的吹襲。「Breda Liner輕羽絨絎縫外套」採用橫向洋蔥形絎縫圖案，微寬鬆落肩的廓形剪裁，打造率性休閒風格，無論是加州日出黃色或是海風淺藍色，中性的色彩男女都可輕鬆駕馭。「Breda Liner輕羽絨絎縫外套」為兩穿式設計，不但可以「釦」入Toussaint Coat 防風大衣作為內裏搭配，也可以自成一格作造型單品。

提起經典美式風格，MA-1飛行夾克絕對是最具代表性的指標，「Bullard Bomber飛行員夾克」參考美式經典 MA-1飛行夾克原型，採耐用的緞面材質設計，在領口、收腰處及袖口以彈性羅紋面料拼接圍繞，並完美結合 Canada Goose 及 UNION品牌色調。

另外，「Legion Vest 格紋羊毛背心」以經典毛呢格紋面料製成，背心上口袋以浮誇式堆疊手法呈現，胸口和腰腹處口袋採用輕量耐用的CORDURA帆布製成，再注入UNION現代街頭風的設計理念，同時也是對兩個品牌在設計及工藝上的執著與熱情致意，用低調含蓄的方式呈現品牌理念，此款也推孩童款，同時是Canada Goose首次於聯乘系列推出童裝產品。