Canada Goose全新街頭服飾膠囊系列完美呈現美國西岸生活風格設計理念。（Canada Goose提供）
Canada Goose全新街頭服飾膠囊系列完美呈現美國西岸生活風格設計理念。（Canada Goose提供）
Canada Goose Bullard Bomber飛行員夾克 午夜藍色，3萬7300元。（Canada Goose提供）
Canada Goose Bullard Bomber飛行員夾克 午夜藍色，3萬7300元。（Canada Goose提供）
Canada Goose Legion Vest 格紋羊毛背心 格紋黃色， 2萬3400元。（Canada Goose提供）
Canada Goose Legion Vest 格紋羊毛背心 格紋黃色， 2萬3400元。（Canada Goose提供）

全球Performance Luxury Lifestyle服飾品牌Canada Goose攜手UNION LA知名街頭服飾設計師Chris Gibbs推出全新聯名系列，與美國國家籃球協會（NBA）多年合作的默契下，本次系列重新演繹經典美式設計和圖案，並以美國西岸生活風格為設計理念出發。本系列包含5款可自由疊穿、風格混搭的中性單品，以現代風格演繹備受喜愛的經典款式和復古圖騰，兼顧機能性與街頭潮流，9日起於Canada Goose新光三越A9專門店及nbastore.tw販售。

此系列向美國經典與街頭風格致敬，結合 Canada Goose的品牌核心理念與機能性，聯名膠囊系列體現兩個品牌的共同理念，透過時尚向世界傳遞當地社區文化。本次聯名系列以現代風格演繹備受喜愛的經典款式和美式復古圖騰，機能性與風格兼具，共5款可疊穿或混搭的獨特中性單品，作為展演個人型格特色，5款單品都可靈活融入日常私服搭配。

「Toussaint Coat防風大衣」設計靈感源自法國軍用水洗絕緣派克大衣，垂繩式帽兜設計，抽繩可自由調節鬆緊以便符合個人喜好，更貼合身形外，且抵禦強風的吹襲。「Breda Liner輕羽絨絎縫外套」採用橫向洋蔥形絎縫圖案，微寬鬆落肩的廓形剪裁，打造率性休閒風格，無論是加州日出黃色或是海風淺藍色，中性的色彩男女都可輕鬆駕馭。「Breda Liner輕羽絨絎縫外套」為兩穿式設計，不但可以「釦」入Toussaint Coat 防風大衣作為內裏搭配，也可以自成一格作造型單品。

提起經典美式風格，MA-1飛行夾克絕對是最具代表性的指標，「Bullard Bomber飛行員夾克」參考美式經典 MA-1飛行夾克原型，採耐用的緞面材質設計，在領口、收腰處及袖口以彈性羅紋面料拼接圍繞，並完美結合 Canada Goose 及 UNION品牌色調。

另外，「Legion Vest 格紋羊毛背心」以經典毛呢格紋面料製成，背心上口袋以浮誇式堆疊手法呈現，胸口和腰腹處口袋採用輕量耐用的CORDURA帆布製成，再注入UNION現代街頭風的設計理念，同時也是對兩個品牌在設計及工藝上的執著與熱情致意，用低調含蓄的方式呈現品牌理念，此款也推孩童款，同時是Canada Goose首次於聯乘系列推出童裝產品。

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