經國國中創造力特色課程16名學生明天將前往屏東，開啟3天2夜的南台灣自行車之旅，今舉行誓師大會。（經國國中提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市經國國中創造力特色課程的學生們將在寒假期間展開3天2夜南台灣自行車之旅，今舉行誓師大會，預計8日將抵達屏東，再將一路往北騎到高雄，校方精心規畫景點參訪、生態導覽，希望學生除了在體能方面有所精進外，也能從環境教育、社會踏查中融入當地。

經國國中校長林世倡表示，這次創造力特色課程共有16名學生參與自行車之旅，去年暑假第1次的花東自行車之旅大獲好評，學生在自行車之旅中，不但可以培養自身的耐力，還能提升自信心，家長們看到自家孩子的成長十分感動，盼學校能繼續辦理這項有意義的活動，為此這次舉習屏高自行車之旅，採取分梯次的方式環島。

師生將於8日搭火車南下到枋寮火車站，由校長林世倡、家長會長等人親自領騎，3天內將一路從屏東騎到高雄，再到旗津環島，每日規畫平均騎行約60公里，校方表示，為確保學生安全，行程將視天候及體能狀況隨時調整，整趟都有具自行車專業的家長隨行協助。

林世倡說明，有些人的腳踏車環島是一舉完成，不過由於校方規畫的環島過程中會加上當地環境教育、社會踏查，因此採取分批進行，隨行的教師也有不同的專業，如資優班老師楊宜臻的專業是地理，將沿途向學生介紹旗津的地理環境和古蹟建築風俗民情。

具備童軍專業的老師陳仁嘉、有自然專業的老師李品榕，則會向學生介紹大鵬灣生態，讓學生可以了解溼地生態價值和功能，並引導發揮創造思考能力，提出復育濕地生態，保存生物多樣性和自然景觀的想法，讓學生們學習到不僅是課本上的知識，更引導學生將課堂所學實際運用在生活中。