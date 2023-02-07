女星王麗坤在一次節目上大方以泳裝素顏出場，零瑕疵的美貌讓她獲得「素顏女神」封號，但日前有狗仔爆料W女星隱婚，先生涉嫌詐騙10億元，還把錢花在她身上，而廣大網友猜測是王麗坤，引起討論；沒多久又有人跳出來標記王麗坤和其工作室，稱自己是受害者遭騙金額高達700萬元。

日前有大陸狗仔爆料一名W女星2019年被拍到去民政局結婚，她的先生卻從2020年開始四處詐騙，主要以賣學區房拐騙，總詐騙金額高達9億元人民幣（約新台幣40億元），還用贓款替W女星在上海買豪宅，及各種精緻包包或飾品；有網友指出W女星正是「素顏女神」王麗坤，近日她更頻繁進出警局接受調查。

王麗坤被影射是嫁給詐騙男的W女星，她低調出席活動副乳竟跑出來，整個人連笑都尷尬。（圖／摘自美顏濾鏡粉碎機-真實很美好微博）

儘管有許多粉絲跳出來替王麗坤說話，認為她沒有隱婚，沒多久就有一名受害者跳出來指控，表示自己受騙700萬元人民幣（約新台幣3099萬元），文末更直接標記王麗坤和其工作室微博。而王麗坤遭指控隱婚詐騙男後，尚未對此回應，但她被拍到低調出席活動，穿了一件性感禮服展現好身材，不過，被發現副乳溢出，連笑起來的樣子都格外尷尬。

其實王麗坤在2019年就被爆料與富商男友結婚領證，當時她也馬上闢謠，發聲表示，「大家比我著急，還沒，稍安勿躁哈」，但有眼尖網友從編輯記錄中，發現她最初的版本沒有「還沒」，因此是否真的結婚至今仍是個謎。