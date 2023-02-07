嘉義市長黃敏惠預告人事異動，今天市府傳出有6局處長換人做，社會處長林家緯改調民政處長，新任社會處長黃毅晨，新任都發處長許懷群，環保局長由市長室祕書李佳禾接掌，現任環保局長蕭令宜調任行政處長，行政處長陳光興改調地政處長，現任地政處長饒嘉博退休。市府表示，稍後發布訊息。
現任民政處長劉美鳳調任參議，現任都發處長黃緒信調任參議；黃毅晨現職是嘉南藥理大學社工系兼任專技講師；許懷群現職是AECOM台灣區策略發展總監。
據了解，許懷群將於本月13日到任，其他新（調）任的局處長可能於9日就任。
嘉義市長黃敏惠預告人事異動，今天市府傳出有6局處長換人做，社會處長林家緯改調民政處長，新任社會處長黃毅晨，新任都發處長許懷群，環保局長由市長室祕書李佳禾接掌，現任環保局長蕭令宜調任行政處長，行政處長陳光興改調地政處長，現任地政處長饒嘉博退休。市府表示，稍後發布訊息。
現任民政處長劉美鳳調任參議，現任都發處長黃緒信調任參議；黃毅晨現職是嘉南藥理大學社工系兼任專技講師；許懷群現職是AECOM台灣區策略發展總監。
據了解，許懷群將於本月13日到任，其他新（調）任的局處長可能於9日就任。
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