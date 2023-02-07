宜蘭縣政府運用特有地理環境，舉辦冬山河水岸馬拉松、蘇澳海洋運動嘉年華等特色活動。（宜蘭縣政府教育處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣政府運用特有地理環境，舉辦冬山河水岸馬拉松、蘇澳海洋運動嘉年華等特色活動。（宜蘭縣政府教育處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣政府首次榮獲111年度「運動i台灣2.0」計畫特優縣市，以活力多元新生活，永續運動促健康為主軸，運用特有地理環境，舉辦多項特色活動；此次全國僅8個縣市榮獲特優，宜蘭縣能榮獲此殊榮，實屬不易。（宜蘭縣政府教育處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣政府首次榮獲111年度「運動i台灣2.0」計畫特優縣市，以活力多元新生活，永續運動促健康為主軸，運用特有地理環境，舉辦冬山河水岸馬拉松、蘇澳海洋運動嘉年華等特色活動；此次全國僅8個縣市榮獲特優，宜蘭縣能榮獲此殊榮，實屬不易；縣長林姿妙表示，將持續挹注經費，拚出宜蘭好健康。

教育部體育署為提升全民運動風氣，自2016年推動「運動i台灣」計畫，展現豐碩成果，遂於2022年持續舉辦「運動i台灣2.0」計畫，協助地方政府推動地方體育事務、發展地方特色運動，逐步落實「運動健身、快樂人生」的目標；每年度會透過多項評核項目，評核出8個特優、9個優及5個良等縣市。

林姿妙表示，縣府以「拚出宜蘭好健康」作為推動體育運動的核心理念，長期投注體育經費補助體育團體及學校，持續投入相關軟硬體建設，建置完善且友善的運動環境，以提高規律運動人口比率，並整合各鄉鎮市公所、宜蘭縣體育會及各民間團體等多項資源，打造優質的運動環境，以提升全民運動風氣。

教育處長簡信斌表示，感謝中央的肯定，未來將持續推動三級體育人才培育及輔導，並朝四級努力，也會提高各種體育活動或競賽的質與量，並善用宜蘭得天獨厚的自然環境，發展更多元的運動特色；另，在硬體建設方面，也會積極規畫興整建運動場館及設施，提供民眾多元運動的環境。

教育處說明，該計畫獲中央補助1543萬元經費，去年度共計執行3大專案，94項子計畫，舉辦超過1600場次活動；未來持續規畫3大專案，113項子計畫，預期超過1900場次，活動內容多元豐富，更多資訊可至「i運動資訊平台」官網 https://isports.sa.gov.tw/的活動專區查詢。