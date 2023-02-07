富采公布今年1月營收12.79億元，年減58.06%、月減12.64%，元月營收再創掛牌以來新低紀錄。營收表現低於預期，與原先預估差異為-14.67%。營收續降，因消費性電子需求仍未回溫，且工作天數減少。

展望今年第一季，因仍處於LED傳統淡季，且受春節假期影響，工作天數相對短少。部分高階應用未見回溫跡象，Mini LED庫存去化時程持續至今年第一季，則預估營收動能較弱。

去年財報方面，富采長期營運將持續受惠於Mini LED/Micro LED、感測、車用等應用需求帶動；但受到大陸防疫封控政策且消費性終端需求疲弱影響，2022年營收288.78億元，年減20.72%。雖產品組合相對較佳，但受到存貨跌價損失、閒置產能損失影響，使毛利率、EPS下降。

即使大陸防疫解封，但庫存去化、終端市場需求等尚未明朗，富采也將於本月下旬召開法說會，將對後市有更明確看法。不過目前市況仍以保守看待，法人預估，2023年營收、獲利動能持續疲弱。