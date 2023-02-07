東華附小今年代表花蓮參加世界青少年創客發明展暨台灣選拔賽，其中1件作品「便於上下樓梯的助行器」榮獲今年首次開設的特別獎，將將代表台灣參加世界賽。（東華附小提供／羅亦晽花蓮傳真）

東華附小今年代表花蓮參加世界青少年創客發明展暨台灣選拔賽，以作品「多功能按摩球」獲得金牌殊榮，將代表台灣參加世界賽。（東華附小提供／羅亦晽花蓮傳真）

東華附小今年代表花蓮參加世界青少年創客發明展暨台灣選拔賽，6組參賽作品全數獲獎，分別為1特別獎1金1銀1銅2佳作，其中特別獎「便於上下樓梯的助行器」與金獎「多功能按摩球」，將代表台灣參加世界賽，為國爭國。

東華附小表示，世界青少年創客發明展暨台灣選拔賽今年特別增設特別獎，聘用外籍教授讓各參賽隊伍體驗世界賽的臨場感，全程使用英語對答，且全國186支參賽隊伍中，全國國小隊伍只推薦一隊進軍世界賽，此次能從中脫穎而出，獲此殊榮，實屬不易。

東華附小此次獲特別獎的作品為「便於上下樓梯的助行器」，由學生王俊燁、李芃緣、梁恩熙等3人一同創作，發想來自於阿嬤手腳不便，且居住60年的老房子沒有電梯，樓梯又小又窄，每天都得靠助行器上下樓梯，有一次上樓不慎跌倒，在醫院住了一周，3人便著手構思能讓長輩方便上下樓梯的助行器，讓膝蓋不便、手腳沒力的使用者，能輕鬆地上下樓梯，不必擔心助行器帶來的不便及危險，而不敢出門。

獲得金獎作品為「多功能按摩球」，創作學生黃泳翔、歐家端、陳之瑜創作發想為登山運動，其中一人於去年暑假攀登立霧山，但因長時間行走、攀爬，全身肌肉緊繃、痠痛，最後在父親使用登山杖放鬆筋膜下，不適感才稍做緩解，因此他們才想到「如果登山杖有按摩球的功能那就太好了」，經團隊討論，便將按摩球與登山杖結合一起，並將按摩球設計成收納盒，放置登山小用品，讓球的功能更加倍。

銀獎作品為「文具畫具之神！多功能整合式輔助線畫具」由組合式、一體多用的尺，解決鉛筆盒內需放許多工具的困擾；銅獎「護眼神器！防眩光光線調節器」，創作源起於教室內外亮度差距大，時而會產生對比眩光，透過調節器改善眩光困擾。

東華附小校長鮑明鈞表示，孩童們從生活當中發現問題，主動、積極與老師討論，尋求解決的方法，並享受發明展的機會，與全國各地的學生分享他們嘗試過的設計，他也感謝師長願意陪伴學生一起面對錯誤，且尊重、給予學童信心與認同，成孩子們創作時最棒的後盾。