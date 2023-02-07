工業局指出，我國是扣件生產大國，在國際許多產業供應鏈占據重要地位，2021年我國外銷扣件金額約新台幣1,663億元，外銷重量約161萬公噸，其中外銷歐盟約47萬公噸，占整體外銷29％，顯示歐盟為我國重要扣件出口市場。

經濟部次長林全能表示，扣件產業對我國經濟發展有相當貢獻，碳中和、淨零是國際趨勢，我國扣件產品3成出口到歐盟，透過這場說明讓大家了解歐盟CBAM規範及產業因應作法，中鋼公司、金屬中心都具備專業技術及經驗，經濟部工業局已整合資源來協助產業做好準備，讓CBAM不是危機而是轉機，藉此提升扣件產業國際競爭力。

螺絲工業同業公會理事長蔡圖晉指出，低碳轉型是趨勢，經濟部及中鋼公司很早就開始提醒，更在去年10月簽屬金屬產業跨域綠色製造合作聯盟MOU，來整合落實金屬產業低碳轉型，螺絲公會先前已請中鋼跟金屬中心幫助扣件產業，要提前準備才能因應歐盟CBAM申報要求。

歐盟CBAM由歐盟執委會於2021年提出草案，由歐盟議會及歐盟理事會共同審議，並於2022年12月達成臨時協議，將歐盟CBAM所列管之產品由原本歐盟執委會所提議涵蓋之鋼鐵、水泥、鋁、化肥和電力，擴大到氫、特定前驅物、部分間接排放和下游產品，其中包含螺絲扣件等鋼鐵製品，預計於2023年10月開始試行，並於2026年正式上路。

產業交流座談議題聚焦CBAM規範及扣件業如何落實產業低碳轉型，林全能強調，歐盟對於CBAM尚有許多細節還沒確定，經濟部會持續密切了解。

工業局長連錦漳補充，產業要在碳盤查跟驗證做好準備，將請金屬中心協助產業盤點好，工業局會投入經費來推動產業低碳化及智慧化，人才培訓涵蓋高階經理人到基層人員，呼籲企業多多運用，先把基本功做好。

經統計目前已有224案金屬業者結合學研單位爭取經濟部工業局碳盤查資源（針對金屬產業），其中包含35家扣件相關業者，顯示產業已有決心踏出淨零轉型第一步，經濟部已委由金屬工業研究發展中心成立金屬產業減碳服務團，未來將在碳排查、碳查證、技術升級、政府輔導補助資源及人才培育等，扮演單一服務窗口，結合金屬產業公協會，以一站式的服務協助產業解決問題，加速扣件業者進行低碳轉型。