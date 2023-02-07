跌米蘿卜卦之前先燒金紙淨蘿。（林家良提供）

今年元宵節跌米蘿問卜的統計表。（林家良提供）

崙背水汴頭社區是以農業為主的詔安客家人聚落，早年因預測天候條件不足，當地民眾元宵節在主祀觀音佛祖的崇賢寺，以米籮來卜卦作物收成好壞，在文史團體多年努力協助下，「崙背水汴頭跌米籮」去年登錄為雲林縣民俗文化資產，今年授證。

「水汴頭」社區橫跨崙背鄉羅厝村、港尾村，「汴」是水門之意，水汴頭意為分水源頭，是個100多戶的小社區。港尾村水汴頭莊聚落內的信仰中心為崇賢寺，主祀觀音佛祖，1819年自斗六湖山岩分香而來。

崙背鄉公所表示，每年元宵夜崇賢寺都會舉行跌（唸為跋）米籮問卜儀式，是雲林詔安客庄一大民俗特色，參與者以社區居民為主，也有許多外鄉鎮乃至外縣市信眾慕名前來問卜。

「跌米籮」儀式先稟報觀音佛祖、淨蘿，接著派人從高處拋擲米籮，米蘿站立意味著豐收，米蘿倒立意味可能面臨半收，米籮蓋立則暗示該年農作欠收，今年詢問的項目多達31項，包括水稻、花生、玉米、高麗菜、結頭菜、水牛、芹菜、刈菜、青花菜、西瓜等。

雲林縣府文化觀光處指出，水汴頭崇賢寺的跌米籮活動，是十分罕見的問農事祭典儀式，蘊含人們對於觀音信仰的虔誠，傳承140年之久，已成為詔安客家人的元宵民俗，農業全盛時期廟埕甚至擠滿了來問卜的農民，足見早期民眾依賴跌米籮預測農事盛況。

文觀處長陳璧君表示，崇賢寺積極延續傳統民俗，辦理米籮製作研習課、文字、影像紀錄，在崇賢寺及專家學者、文史團體多年努力下，去年已正式登錄為雲林縣民俗文化資產，去年受疫情影響，今年正式授證賀喜。