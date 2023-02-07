台南市正副議長涉賄案延燒，民進黨中評會今天決議將議長邱莉莉、副議長林志展處分停權3年，待司法結果出爐後，再做處置。對此，邱、林2人均表示尊重中評會的決議，但也希望未來司法如有清楚的結果，能主動恢復黨權。邱莉莉還認為，此時停權有助於未來推動市政及讓議事運作更順遂。

邱莉莉表示，民進黨本來就有黨章、黨規，她們尊重黨中央。雖然此案還在偵查階段，尚未偵查終結，但民進黨因為黨主席賴清德改革的決心，採取比較高的標準停權3年，她們今天也沒有出席中評會，而是以聲明的方式表示尊重中評會，但也希望在司法偵辦的過程中，如果司法有一個清楚的結果，中評會能夠主動恢復她們的黨權。

邱莉莉還說，她與副議長林志展都認為，如果此時停權，將讓台南市議會因為議長、副議長中立，沒有任何黨籍的牽絆，讓他們在未來推動市政與議會的運作能夠更加順遂；他們也會積極地在議會開議的過程，除民進黨算是自己的娘家，還能跟國民黨、無黨籍或基進黨、台聯黨及一些議員先進的互動更進一步，達成溝通協調，讓議事運作能夠更順暢，讓市政的推動能夠更圓滿。