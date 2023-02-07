美國國安會發言人柯比昨天說，沒有計劃將所擊落氣球的碎片和設備歸還給中國，對此，中國外交部發言人毛寧表示，這個飛艇不是美國的，是中國的。中國政府將繼續堅決維護自身的正當合法權益。

毛寧說，關於這個飛艇，首先中國的無人飛艇是民用性質，完全是因為不可抗力誤入了美國的領空，這是個意外事件，沒有對美方的人員和國家安全構成威脅。對於這一類的事件，美方本來應當以冷靜、專業、非武力的方式妥善處理，但是美方執意動用武力明顯是反應過度。