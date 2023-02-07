威廉（右2）帶許效舜（左2）品嘗卓君澤妹妹（中）的手藝，卓君澤爸爸（右1）與弟弟都熱情陪同。（東森超視提供）

許效舜（左）、威廉。（東森超視提供）

許效舜、威廉主持的東森超視外景旅遊實境節目《效廉 出發吧！》，身為「南投女婿」的威廉，第一站就帶著許效舜前往南投，並到小姨子開的咖啡廳用餐，席間威廉的岳父、小姨子、小舅子爆料卓君澤在家裡的霸行，讓許效舜震驚的問：「她從小受過什麼刺激嗎？」

卓爸爸「阿莎力」的個性讓許效舜大讚他相當有「男子氣魄」，威廉卻悠悠地虧岳父：「但他遇到卓卓（卓君澤）的時候，似乎稍微有點…」話沒說完就被岳父提醒：「我覺得你講這句話可能要（後製）修一下」，否則被老婆聽到可能後果不堪設想。許效舜見狀，立刻問身旁威廉的小舅子：「卓君澤在家是怎樣的角色？」他竟不假思索地直呼：「狠角色！」，更表示這爆料一公開回家絕對會出事，威廉在旁不但沒阻止，還不斷以「節目會再剪接」，鼓吹小舅子大膽爆料。

卓君澤弟弟在大家的鼓舞下，道出以前他跟二姐若想進卓君澤房間借東西，如果她說不要，你就不能再追問下去，否則剪刀便會朝自己的方向射過來的往事。許效舜聽完相當震驚，傻眼問：「她從小受過什麼刺激嗎？」卓爸爸秒解釋自己從小對三個孩子都一視同仁，「但成長過程中，我就不知道她在外面受過什麼刺激」，強調：「在我家是沒有啦！」幽默反應，逗得大家哈哈大笑。

卓君澤過去曾在訪問中提及自己的個性跟威廉相當互補，談起夫妻之間的相處，威廉表示：「這麼多年來我們已經有自己的模式。」身為婚姻前輩的許效舜也大方分享他和老婆（陳愉）的夫妻之道，他認為彼此會不斷調整彼此的認知，「未來有了小孩又不一樣」，教育孩子的過程兩人可能產生更多不一樣的想法，「每個階段都有不同的功課。」

許效舜問威廉目前是否有生子計畫？威廉透露正在努力中，「兔寶寶應該很可愛，龍子也不錯，感覺都生龍活虎，很有活力」，坦言擔心未來孩子個性太文靜他會無法招架，打趣地說：「到時候我就會一直叫他打給舜子阿伯。」2月12日起，敬請鎖定東森超視33頻道，每周日晚間8點《效廉 出發吧！》。