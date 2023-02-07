魏正宗呼籲，呼籲新冠患者痊癒後，若發生長期皮膚紅疹，口腔潰瘍、關節僵硬、掉頭髮等相關症狀，應考慮自體免疫疾病之可能，提早就醫。（示意圖／潘虹恩攝）

中山醫學大學附設醫院副院長魏正宗7日指出，過去他帶領研究團隊攜手高雄榮總團隊，利用TriNetX全球電子病歷資料庫，針對380萬例個案進行分析，持續追蹤180天，發現新冠病毒感染者在未來半年內產生自體免疫疾病的風險為未感染者3倍左右，呼籲新冠患者痊癒後，仍應注意自身症狀。

魏正宗說明，380萬名接受COVID-19核酸（PRC）檢測的個案中，約90萬例是得過新冠肺炎且PRC檢驗為陽性，另約290萬例則為對照個案；研究結果發現，感染新冠病毒的患者半年後罹患自體免疫疾病之累積發生率為3％，是未感染者的3倍左右。其中，又以僵直性脊椎炎、系統性紅斑狼瘡、類風濕性關節炎、乾癬、乾燥症、血管炎及多發性肌炎等症狀最為常見。

魏正宗說，以台灣為例，男性多罹僵直性脊椎炎、女性多罹系統性紅斑狼瘡，年長者則罹類風濕性關節炎及乾燥症等較多；建議新冠患者痊癒之後，若發生長期皮膚紅疹、口腔潰瘍、肌肉骨骼酸痛、關節僵硬、掉頭髮、口乾眼乾，疲倦等相關症狀，應考慮自體免疫疾病之可能，提早至各大醫院過敏免疫風濕科就診。

魏正宗指出，團隊推測可能的機轉有2種，其一是病毒激活免疫反應，產生細胞因素風暴，進而導致系統紊亂、攻擊自己的組織，形成自體免疫疾病；其二則是人體的免疫系統產生抗體對抗病毒抗原，若病毒抗原和自身體內的抗原結構相近，則可能導致交叉反應，在無意中對自身抗原所在的細胞與器官進行攻擊，引發自體免疫疾病的發生。

魏正宗表示，研究同時觀察不同性別、年齡層、種族以及感染新冠肺炎症狀嚴重度之間的差異，發現無論男、女性或症狀輕微、中重症患者都有相似結果，但女性發生自體免疫疾病的風險略高於男性，而年齡層在41至64歲的新冠患者發生自體免疫疾病的風險明顯高於未感染者；此項研究近期也刊登於知名醫學期刊《柳葉刀》的子期刊《eClinical Medicine》中。