東東想念滷肉飯、臭豆腐、鹹酥雞。（STARDUST娛樂提供）

韓國偶像選秀節目《BOYS PLANET》近日開播，來自台灣的東東（東詰翔）跨海勇闖韓國演藝圈，除了演唱超夯台劇《想見你》主題曲的韓文版自我介紹備受矚目，已經在韓國受訓好幾個月的他，被問「會想家嗎？」沒想到竟回答：「當然！超級想念滷肉飯、臭豆腐、鹹酥雞太久太久了！」

東東外型綜合陳冠希、柯震東、張藝興，又被認為與韓團「ENHYPEN」成員李羲承撞臉，首度挑戰韓國演藝圈，透露面試時其實很緊張，一度心想「我真的可以嗎？」但現在既然可以正式參賽，就是全力以赴，讓大家看見努力過後的自己。雖然首集播出後沒有收到什麼反饋，但他對於能夠與台北隊的大家共同留下一個非常棒的舞台，就已經非常值得。

面試時隨著電影在韓國上檔而把握機會唱了韓文版的〈想見你想見你想見你〉，每天都要帶著護唇膏的他，交到了來自日本、泰國、越南等地的新朋友，體會到各種文化所帶來的新鮮，覺得個性都不太一樣這點相當有趣，希望可以與更多參賽者交流，而喜歡「SEVENTEEN」成員珉奎的東東，讚對方帥氣且個性可愛，所以自己正朝著這個目標努力著。

東東表示自己當然非常想家，但也可愛地笑說，除了滷肉飯、臭豆腐、鹹酥雞之外，特別點名台南的羅記阿全師滷肉飯以及繼光香香雞。而喜歡那種有濃厚鄉土味的街道的他，吐露最想念的應該是台灣的老街風景，「雖然現在人還在韓國，等我回去後第一個旅遊的地方，應該是九份老街不會錯了。」

單槍匹馬遠赴韓國打拼，東東希望大家可以持續鎖定《BOYS PLANET》，並強調自己會竭盡所能的表現更多不一樣的自己，最後還謙虛感謝大家「願意透過節目認識我」。節目每週五在愛奇藝國際站、friDay影音同步跟播。