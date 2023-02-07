NIKE Air Trainer 1 Soft Pink and Coconut Milk，4000元。（NIKE提供）

adidas AVRYN跑鞋，4590元。（adidas提供）

ASICS JOGGER X81，3280元。（ASICS提供）

送鞋不吉利的想法過時了！據網路市調統計，情人節送禮排行中，過半數男性最樂意收到運動鞋，女性除了愛輕奢品、包包外，鞋子同樣能討歡心，上下班、休閒出遊都實用外，也能和另一半穿同款低調放閃。運動品牌為此推經典小白鞋、創意配色鞋款，緊抓甜蜜穿搭商機。

FILA今年推5款情人節限定小白鞋，選用輕柔霧滑皮革彰顯質感，立體輪廓版型訴求時髦顯瘦，其中「熱戀紅」的紅色愛心塗鴉藏在鞋側，浪漫又俏皮，適合熱戀中的女孩大膽示愛；14日前在社群活動貼文標註朋友並留下創意告白，有機會獲情人節限定鞋款及襪子。

NIKE主打Air Trainer 1「Soft Pink and Coconut Milk」鞋款，集結高級皮革與麂皮和淡粉紅、奶白色搭配，猛一看宛如巧克力牛奶搭草莓的既視感，另帶有前足束帶、中筒鞋領和Nike Air緩震系統滿足實穿需求。

adidas今年正式推全新商標Sportswear，該系列同步推三款adidas AVRYN運動休閒鞋，潮流厚底外型加收尖鞋頭打造男女皆宜鞋型，情侶一同穿上更顯個性魅力。ASICS專攻JOGGER X81鞋款，採初春粉嫩配色並搭配亦材質拼接，展現流線型鞋身增添時尚美感。